Inseguito e arrestato a Cosenza dopo aver cercato di rapinare una donna

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, resosi responsabile del reato di rapina aggravata. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti in una via parallela al corso principale del centro fermando l’uomo accusato di essersi reso responsabile, pochissimi istanti prima, di una rapina perpetrata ai danni di una donna di 89 anni, al fine di sottrarle con violenza degli orecchini in oro che aveva indosso.

In particolare, i poliziotti in servizio per il controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente su segnalazione di un utente. L’autore della condotta criminosa, alla vista della volante, ha tentato la fuga, ma e’ stato raggiunto dagli agenti.

L’uomo, gia’ noto alle Forze dell’Ordine, negli ultimi mesi si era reso responsabile di analoghi episodi, verificatisi nel centro cittadino con il medesimo modus operandi, ai danni di altre donne anziane ultrasessantenni, fatti per i quali, a seguito di attivita’ investigativa, e’ stato individuato dalla Polizia di Stato che lo ha denunciato in stato di liberta’.L’arrestato, dopo le formalita’ di rito, su disposizione della locale Procura della Repubblica, e’ stato condotto nella casa circondariale.