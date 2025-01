A causa di un veicolo in fiamme è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” all’altezza del km 302, nel comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la viabilità in piena sicurezza.