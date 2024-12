Cosenza vestita a festa per il Santo Natale. Franz Caruso: “Ancora una volta condivisione e partecipazione fanno la differenza”

“Da tre anni spira un vento nuovo a Cosenza. E’ quello della condivisione, della partecipazione, della collaborazione di donne e uomini, associazioni ed organismi vari, che si sono avvicinati e stretti alla mia Amministrazione, sempre aperta al confronto ed alla discussione, superando sterili steccati ideologici, dando vita alla formazione di un gruppo di lavoro robusto e ampio che si impegna a favore della crescita della città ed è a servizio del bene collettivo. Un dato di fatto che mi inorgoglisce molto, mi è da pungolo e mi fa guardare con maggiore positività al futuro”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso a margine della lunga passeggiata per corso Mazzini con una delegazione di imprenditori cittadini che, negli ultimi anni, si sono riuniti in un Comitato Spontaneo per collaborare con l’Amministrazione Comunale al rilancio dell’immagine della città. A tal fine, anche per le festività natalizie 2024/2025, ha contribuito con il Comune a sostenere i costi delle luminarie e di altre iniziative natalizie.

“L’amicizia personale che pure condivido con molti di questi imprenditori – prosegue Franz Caruso- è certamente una base di partenza importante da cui si è sprigionato un afflato per il nostro territorio senza precedenti che ha saputo addirittura ampliarsi a macchia d’olio. L’obiettivo comune è unicamente quello di mettersi in gioco per sprigionare energie positive a sostegno di Cosenza e della sua comunità, contribuendo così a rilanciarne una immagine positiva da indirizzare verso una crescita generale, non solo a livello economico, quindi, ma anche e soprattutto a livello culturale e sociale”.

“Quest’anno – conclude Franz Caruso – lo sforzo messo in campo per offrire un clima natalizio è stato particolarmente significativo, riuscendo a coprire l’intero territorio. Oltre al centro cittadino, infatti, abbiamo esteso le luminarie nei quartieri e nelle periferie, attraversando anche 20 luoghi simbolo della città tra piazze ed aree di interesse. In particolare, per la prima volta, un albero è stato posto all’Annunziata, per esprimere vicinanza a chi soffre, a chi è malato. Ringrazio, infine, il comitato di imprenditori e quanti, tra associazioni ed enti di varia natura, stanno comunque affiancando un’azione propulsiva di rilancio di Cosenza a vario titolo ed in diverse occasioni”.

L’organizzazione della messa in posa delle luminarie è stata affidata dal sindaco Franz Caruso al consigliere Francesco Turco ce è stato anche il trade union con il comitato degli imprenditori, i quali hanno ribadito: “La nostra azione di vicinanza alla Comunità va ben oltre gli interessi strettamente commerciali. La nostra volontà è di sostenere il territorio ed in primis Cosenza, esprimendo vicinanza ai cittadini, e per essi al Primo Cittadino Franz Caruso”.