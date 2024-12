Ecoross Educational torna a Mendicino, coinvolgendo i bambini della classe quarta della scuola primaria. Durante l’incontro, i piccoli alunni hanno risposto con entusiasmo e interesse, dimostrando di aver compreso a fondo le tematiche ecologiche e le corrette pratiche di raccolta differenziata. Le informatrici ambientali di Ecoross, Aldina Provenza e Maria Rosaria Gallina, sono riuscite a catturare la loro attenzione, stimolando riflessioni sull’importanza della sostenibilità. I bambini, desiderosi di applicare quanto appreso, si sono mostrati pronti a diffondere i principi della tutela dell’ambiente.

Alle lezioni ha partecipato anche il Sindaco di Mendicino, ing. Irma Bucarelli, che ha evidenziato il valore dell’educazione ambientale nelle scuole: «È importantissimo somministrare lezioni sull’educazione ambientale, perché, come ho detto in classe, i bambini assorbono direttamente la formazione. Sono i veri motori e le vere sentinelle del cambiamento: attraverso di loro possiamo diffondere l’importanza della raccolta differenziata, della tutela del territorio e della salvaguardia ambientale. Partire da loro significa entrare nelle famiglie e trasmettere i valori fondamentali per proteggere il nostro ambiente». Il Sindaco ha poi riflettuto sui progressi raggiunti e sulle sfide future: «Negli anni siamo riusciti a fare molti passi avanti dal punto di vista ambientale, ma vorrei una maggiore attenzione anche ai dettagli. Purtroppo, in molti ancora percepiscono la raccolta differenziata come un’imposizione e, nonostante i progressi, ci sono ancora zone che necessitano di bonifica. Alcuni continuano ad abbandonare sacchetti ai margini delle strade, anche se per fortuna si tratta di una parte residuale del nostro territorio».

Anche la vicaria dell’Istituto Comprensivo di Mendicino, ins. Luisiana De Maddis, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, mettendone in risalto non solo la valenza formativa, ma anche l’importante ruolo nella socializzazione tra gli studenti. «Questo progetto è fondamentale sia per gli aspetti didattici che per quelli sociali. Puntiamo molto a far sì che i nostri ragazzi, già dalle classi più piccole, come quelle dell’infanzia, imparino a rispettare l’ambiente e a prendersi cura di ciò che li circonda. È essenziale che comprendano il significato della tutela dell’ambiente, del riciclo e del riuso».

La vicaria ha anche sottolineato l’importanza di avviare fin da subito i bambini alla sostenibilità, con azioni ad ampio raggio: «Abbiamo integrato queste tematiche già dal primo giorno di scuola, proponendo lezioni ed esperienze concrete per educare i ragazzi alla tutela dell’ambiente e renderli protagonisti nella salvaguardia del nostro pianeta. Come scuola ci dedichiamo a progettazioni che coprono un ampio raggio d’azione, dalla tutela del mare a quella dell’ambiente e dei luoghi quotidiani dei bambini, come la scuola o gli spazi dove sono soliti giocare. Cerchiamo di insegnare loro a prendersi cura di ogni contesto in cui vivono».

Ecoross Educational si conferma quindi come una significativa opportunità di crescita collettiva, coinvolgendo attivamente bambini, famiglie e l’intera comunità in un cammino comune verso una maggiore consapevolezza ambientale.