Cosenza, domani l’incontro tra Comune e gli imprenditori del territorio

Il sindaco Franz Caruso e agli imprenditori cosentini che si sono resi disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale per il rilancio dell’immagine della città e che, a tal fine, per le festività natalizie hanno sostenuto l’Amministrazione Comunale nei costi delle luminarie e di altre iniziative, si incontreranno domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 19 a Piazza XI Settembre per una passeggiata su Corso Mazzini.

Sarà un momento simbolico, di vicinanza alla comunità, nel corso del quale saranno illustrate anche le manifestazioni di solidarietà che saranno portate avanti in occasione del Santo Natale.