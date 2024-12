Cosenza, istituiti divieto di transito e sosta su via Calabria

Per consentire lo smontaggio di una gru in via Calabria n. 13, il Comando della Polizia Municipale ha istituito, con apposita ordinanza, dalle ore 9:00 alle ore 16.30 di domani, 13 Dicembre 2024 e dalle ore 7:00 e fino alle ore 12:00 di sabato 14 dicembre 2024:

DIVIETO di TRANSITO su via Calabria da Via Nicola Parisio alla stradina di collegamento tra via M. Siniscalchi e via Calabria;

IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione sul lato destro della strada ( all’interno delle strisce blu di parcheggio) dall’incrocio con via Nicola Parisio e fino alla stradina di collegamento tra via M. Siniscalchi e via Calabria.