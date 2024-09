Corigliano-Rossano, Zangaro e Sapia: “Servizio raccolta rifiuti, risultati e progetti futuri”

“Nel condividere con i cittadini i positivi risultati che il nostro comune sta ottenendo grazie al sistema del porta a porta spinto è opportuno rilevare l’importanza che rivestiranno i futuri ispettori ambientali ed organismi come l’Osservatorio Rifiuti Zero.

Per quanto riguarda i primi si tratta di figure essenziali per il corretto funzionamento del sistema di raccolta differenziata che si dedicheranno quotidianamente a monitorare il rispetto delle normative, a sensibilizzare la cittadinanza e a correggere eventuali comportamenti scorretti. Il loro contributo sarà determinante per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti, riducendo così l’impatto ambientale e favorendo una gestione più efficiente. Dopo l’approvazione del Regolamento è giunto il tempo di avviare la procedura per l’individuazione e formazione di questi operatori che contribuiranno a preservare il nostro territorio.

L’avvio del progetto della raccolta differenza comporta anche l’attivazione dell’Osservatorio Rifiuti Zero la cui istituzione è avvenuta con regolamento approvato in Consiglio comunale durante la passata consiliatura. Tale strumento, partecipato alle realtà associative del territorio, monitorerà il percorso verso Rifiuti Zero indicando anche criticità e soluzioni.

Si tratta di tasselli di una organica ed efficace strategia che produrrà effetti positivi sulle tasche delle famiglie. Infatti, continuando a differenziare correttamente i rifiuti e grazie alla riduzione dei costi di smaltimento, sarà possibile ottenere un effettivo risparmio sulla TARI ancora più alleggerita con la pratica del compostaggio laddove fattibile.

Ogni sforzo fatto oggi nella raccolta differenziata si tradurrà dunque in vantaggi economici per tutti i cittadini di Corigliano-Rossano.

Rinnoviamo quindi l’invito a tutta la popolazione a collaborare attivamente partecipando con impegno alla raccolta differenziata. Solo insieme possiamo continuare a migliorare e garantire un ambiente più pulito e un futuro più sostenibile per la nostra città”.

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di Corigliano-Rossano, Liliana Zangaro e Cesare Sapia.