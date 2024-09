“Leadership femminile, esiste davvero?”, presentato al Museo del Mare di Belvedere Marittimo il libro di Valeria Santoro e Chiara Galgani

Il Museo del Mare di Belvedere Marittimo ha ospitato con grande successo la presentazione del libro ‘Leadership femminile, esiste davvero?’, un’opera di Valeria Santoro e Chiara Galgani, che si è tenuta nei giorni scorsi. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune della cittadina tirrenica e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e dibattito sulle sfide e le opportunità della leadership femminile nel contesto attuale.

La serata – si legge in un comunicato stampa – ha avuto inizio con i saluti istituzionali di Raffaella Sansoni, Assessore alla Cultura del Comune di Belvedere Marittimo, e Fernando Caldiero, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di eventi che promuovono la parità di genere e l’inclusività.

L’intervento di apertura è stato curato da Michela Rizzaro, consigliera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola (ODCEC) e Presidente del Comitato Pari Opportunità (CPO), che ha enfatizzato il ruolo cruciale delle istituzioni nel promuovere una leadership inclusiva. La Rizzaro ha dichiarato che l’evento ha offerto spunti di riflessione preziosi su come istituzioni, aziende e società civile possano collaborare per favorire la crescita e l’affermazione delle donne.

Valeria Santoro, co-autrice del libro e giornalista di Milano Finanza, ha condiviso storie ispiratrici di imprenditrici e manager italiane che hanno superato le barriere del “soffitto di cristallo”, esplorando l’evoluzione della leadership femminile e gli ostacoli ancora esistenti.

Martina Rogato ha sottolineato come per lei la parità di genere è una missione. A maggio, in occasione del summit del Women7 di cui lei è co-presidente, è stato consegnato al governo un documento per impegnare i Paesi del G7 (quest’anno a guida italiana) nel raggiungimento di alcuni obiettivi che puntano ad azzerare il gender gap, il divario di genere.

Alfredo Antoniozzi, deputato alla Camera per Fratelli d’Italia e membro della Commissione Attività Produttive, ha illustrato le politiche governative per sostenere l’occupazione femminile, focalizzandosi sulla riduzione del gender pay gap e sul rilancio della natalità.

La Consigliera regionale Sabrina Mannarino, avvocato penalista e componente del consiglio direttivo della Camera penale di Paola, ha analizzato la situazione lavorativa delle donne in Calabria, evidenziando le misure regionali adottate per promuovere l’empowerment femminile e contrastare la disoccupazione.

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Emilia Boccagna, direttrice della Casa Circondariale di Paola, che ha portato alla luce le difficili condizioni delle donne detenute, specialmente delle madri con i propri figli, richiamando l’attenzione sull’urgenza di politiche adeguate.

La serata si è conclusa con una ricca partecipazione di pubblico e un dialogo stimolante sui temi della leadership femminile e del cambiamento culturale necessario per una società più giusta e inclusiva. L’evento ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza di approfondire e discutere le tematiche legate alla donna e alla sua posizione nel mondo del lavoro e nelle istituzioni.