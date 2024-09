Corigliano-Rossano, manifestazione d’interesse per acquisizione di terreni contigui a cimiteri

L’amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all’interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la fornitura a privati di aree destinate alla realizzazione della sepoltura. Per questo motivo, in attuazione della delibera di giunta numero 25 dell’8 agosto 2024, è stato emanato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’acquisizione di aree limitrofe ai cimiteri per consentire ad un ampiamento degli stessi.

L’avviso riguarda la presentazione di proposte di acquisizione da parte di proprietari di terreni contigui e immediatamente adiacenti ai cimiteri comunali, di Corigliano e Rossano.

I terreni contigui o immediatamente adiacenti ai cimiteri comunali saranno destinati alla costruzione di loculi cimiteriali, nonché saranno subordinate alla stipula di un’apposita convenzione con l’Ente. In un’ottica di interesse generale, l’obiettivo specifico da perseguire è quello di porre in essere tutte le attività necessarie a fronteggiare la penuria di loculi e/o aree destinate alla sepoltura di salme all’interno dei locali Cimiteri. In una fase successiva i manifestanti interessati saranno chiamati a presentare proposta di vendita, o eventualmente cessione delle aree a titolo gratuito.

La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modulo allegato, dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano(@asmepec.it entro e non oltre il 16 settembre 2024 alle ore 12:00.

L’oggetto della pec dovrà recare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di proprietari di terreni immediatamente adiacenti ai cimiteri comunali finalizzata alla valutazione di possibili ampliamenti degli stessi”.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del comune di Corigliano-Rossano.