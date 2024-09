Inclusione e creatività, è boom di iscrizioni a Corigliano-Rossano ai laboratori de “I figli della luna”

Carta, forbici, colla e via! Sono partiti oggi (lunedì 2) i laboratori didattici, creativi e gratuiti della cooperativa sociale I FIGLI DELLA LUNA che ha raccolto adesioni importanti per il progetto COOPERATIVE LEARNING…GIOCO DI SQUADRE, CLASSE VINCENTE!!

EDUCARE ALL’INCLUSIONE, CONTINUA MISSIONE FIGLI DELLA LUNA

In un momento storico come quello che viviamo e che vede tutti, soprattutto i più piccoli, soli ed isolati davanti a dispositivi tecnologici che disabituano alla socialità e al confronto con gli altri – dichiara il presidente Lorenzo Notaristefano insieme alla vicepresidente Marilena Prezzo, al consigliere Francesca Prezzo ed ai soci Antonella Celestino, Antonio Simone, Dora Quadro e Margherita Quadro – siamo convinti che iniziative come queste possano incentivare l’inclusione e momenti di crescita collettiva.

INCLUSIONE E APPRENDIMENTO, ASPETTANDO L’INIZIO DELLA SCUOLA

È per questo – continua – che la risposta da parte dell’utenza al progetto finanziato dall’Unione Europea (fondi Next Generation EU PNRR M 5 C 3 Investimento 1 3. Interventi socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore) è per tutta la squadra de I Figli della Luna motivo di orgoglio e stimolo a proseguire sul percorso consolidato oramai da 15 anni: offrire nuove opportunità educative, di inclusione ed integrazione per le comunità del territorio.

CON IL GIOCO DEL GOMITOLO SI SUPERA LA TIMIDEZZA E SI STRINGONO LEGAMI

Passarsi un gomitolo di lana e quando è il proprio turno dire il proprio nome qual è il proprio personaggio preferito. È con questo gioco che nel primo giorno di laboratorio l’equipe de I Figli della Luna sono riusciti nell’impresa: sciogliere il ghiaccio, far superare la timidezza anche nei più piccoli e timorosi e conoscersi un po’.

LABORATORI MOTIVAZIONALI, SCIENTIFICI, MANUALI ED INFORMATICI

Partite oggi con il primo laboratorio che ha visto la realizzazione di una casetta per le caramelle ed un momento musicale con il karaoke, le attività si terranno per un anno intero ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 nella sede del Centro Diurno Il Sorriso, al civico 17 di Via Pietro Malena, nell’area urbana di Rossano.

Dai laboratori motivazionali che hanno l’obiettivo di far acquisire maggiore consapevolezza del se ed accompagnare la costruzione positiva della propria immagine attraverso un approccio creativo e ludico; ai laboratori a carattere scientifico, che apriranno al mondo della scoperta e alle abilità di pensiero; passando dai laboratori di relazione e di integrazione attraverso l’incontro tra ragazzi e famiglie per facilitare i legami e una comunicazione efficace.

COOPERATIVE LEARNING, APPROCCIO VINCENTE

Destinato ai bambini e alle bambine dai 5 ai 10 anni, i laboratori si svolgeranno seguendo il metodo del cooperative learning, approccio adottato dalla ultradecennale esperienza de I Figli della Luna che in questo progetto, quale ente capofila conta tra i partner i Comuni di Corigliano-Rossano e Crosia, l’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano-Rossano, InAgorà di Verona, Lenin Montesanto – contenuti strategie e Lobbying ed Il Sorriso Associazione di Volontariato e Mutuo Aiuto Odv. Per iscrizioni è possibile contattare i numeri 3395290518 o 331 4263405.