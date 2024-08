Ospedale Annunziata, Cosenza. Orrico (M5S): “Soldi pubblici spesi male? Intervenga Schillaci”

“Le immagini riguardanti l’allagamento del nuovo reparto di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza, inaugurato solo un paio di mesi fa, sono scoraggianti e ci restituiscono le dolorose condizioni della sanità nella nostra città e nella nostra terra”.

Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

“Nonostante – dice Orrico – il presidente Occhiuto, che è anche commissario ad acta della sanità calabrese, continui a ripeterci che vada tutto bene i conti purtroppo non tornano. Tralasciando, infatti, i suoi proclami, ci troviamo ad affrontare una realtà assai critica in cui preoccupanti interrogativi sulle modalità di spesa dei soldi pubblici, in particolare sull’edilizia sanitaria, si affacciano prepotentemente.

Ecco perché – prosegue l’esponente pentastellata – è mia intenzione presentare una interrogazione parlamentare al ministro della Sanità Schillaci per chiedergli di verificare come siano state, e come vengano, spese le risorse pubbliche rispetto i lavori di ristrutturazione dell’Annunziata.

Tra l’altro è utile ricordare anche come, qualche mese fa, il governo Meloni sostenuto da Occhiuto, ha tagliato i fondi di perequazione destinati al sud, circa un miliardo e mezzo di euro, proprio per l’edilizia sanitaria oltre che per quella scolastica e le infrastrutture.

A ogni modo – conclude Anna Laura Orrico – l’impressione è che, a queste latitudini, quando si parla di grandi opere e grandi progetti ci sia sempre poca serenità dettata, temo, non tanto dalla preoccupazione di risolvere le esigenze della comunità quanto ad assolvere interessi particolari”.