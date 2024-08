Laino Borgo, il patriarca di Gerusalemme in visita al santuario delle Cappelle

La piccola Gerusalemme del Sud custodita nel santuario delle Cappelle di Laino Borgo sarà tappa del viaggio nel Pollino del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini. Lo annuncia con grande orgoglio ed emozione il sindaco della comunità del Pollino, Mariangelina Russo, sottolineando che mercoledì 21 agosto alle ore 18:00 è previsto l’arrivo del cardinale in compagnia di Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della C.E.I., e di monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania e lainese doc.

«Quello che ci apprestiamo a vivere è un grande evento per la nostra comunità – ha affermato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo – perché forte è il legame dei lainesi e di tutto il territorio per questa cellula di spiritualità nata nel 1557 dalle mani di Domenico Longo, che di ritorno da un viaggio in Terra Santa, su un terreno di sua proprietà, riprodusse i luoghi che aveva visitato. Un santuario riconosciuto da sempre come la Gerusalemme del Sud che ora diventa spazio di comunione e di preghiera per i luoghi della nostra fede e che oggi sono di nuovo territorio di lotta fratricida, rilanciando il bisogno di una pace autentica, vera, che riconcili gli uomini, i popoli e la storia».

Mercoledì 21 agosto il Cardinale Pizzaballa farà visita al santuario delle Cappelle e offrirà un incontro testimonianza a tutti i presenti.

«Le cappelle rappresentano per noi un patrimonio religioso, culturale e artistico da custodire e tutelare – ha aggiunto il sindaco Russo – da mettere al centro dell’offerta turistica legata alla spiritualità del territorio e la devozione alla Madonna Addolorata. Per questo chiederemo al Cardinale Pizzaballa, attraverso la sua persona, una interlocuzione religiosa con la Terra Santa ma anche speriamo che di concordo con il nostro vescovo, Monsignor Savino, si possa presto ospitare a Laino la presenza di un ordine religioso che supporti il bisogno spirituale dei pellegrini che sempre in più gran numero scelgono il santuario delle Cappelle come luogo di preghiera e meditazione».

La visita nel Pollino del Patriarca di Gerusalemme si è resa possibile grazie all’invito del vescovo Savino, della diocesi di Cassano, e di monsignor Vincenzo Calvosa, oggi pastore della Chiesa di Vallo della Lucania, ai quali va il «nostro grazie più grande – ha concluso il sindaco Mariangelina Russo – per aver messo il nostro santuario al centro della missione pastorale che ci unisce in maniera particolare con i luoghi della Terra Santa dove si contempla il mistero della vita di Cristo».