Incidente stradale nel Cosentino: muore centauro

Un motociclista è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla statale 660 ad Acri, in provincia di Cosenza . L’uomo, che era alla guida del mezzo, per causa in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo. Gravi le ferite riportate nella caduta e che ne hanno provocato il decesso. A causa dell’accaduto la carreggiata, in direzione svincolo SS177 (località Varrise) della statale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas, i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del centauro e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.