I Templari Federiciani plaudono alla nomina del comandante dei vigili del fuoco di Cosenza, Giampiero Rizzo a dirigente superiore

“Ci congratuliamo con il Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza Giampiero Rizzo per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore nella seduta del 12 luglio 2024 del Consiglio di Amministrazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.” E’ quanto dichiara in una nota diramata agli Organi di Stampa l’Avv. Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

Ancora Falsetta: “Un incarico prestigioso quello conferito al Comandante Rizzo, in quanto rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge alla sua brillante carriera e che conferma le sue eccellenti doti operative e manageriali. Lo scorso anno, con grande onore gli conferimmo il “Premio Federico II” per le elevatissime capacità nella gestione dell’emergenza nelle zone terremotate dell’Umbria, delle Marche, dell’Aquila, dell’Emilia Romagna del Pollino, nell’alluvione di Rossano, nonché per aver ritrovato pezzi di speranza tra le macerie, come il recupero delle reliquie della Chiesa di San Francesco di Paola nel Comune di Finale Emilia.”

Continua di seguito Falsetta: “Al Comandante Rizzo va ancora il merito di aver consentito al Comando della provincia di Cosenza di evolversi grazie agli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle caserme attraverso specifiche progettualità, nonché grazie alle adeguate prestazioni operative in favore della collettività. Pertanto, oggi siamo particolarmente orgogliosi che la Provincia di Cosenza possa fregiarsi di un Comando dei Vigili del Fuoco riconosciuto e validato con l’innalzamento del rango dell’Ing. Rizzo a livello di Dirigenza Superiore.”

Siamo certi – conclude la nota -, che il Comandante Rizzo saprà affrontare le prossime sfide istituzionali con la stessa professionalità, lo spirito di servizio e la responsabilità da sempre dimostrati, continuando a valorizzare sempre di più questa fondamentale struttura dello Stato. Al Comandante Rizzo, dunque, i migliori Auguri di Buon lavoro.