Forza Italia verso le Europee: istituito a Cosenza un gruppo di coordinamento

Un gruppo di coordinamento chiamato a definire le strategie dell’ultima fase di campagna elettorale ed a mobilitare la base, in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno prossimi.

È l’esito del Comitato provinciale di Forza Italia Cosenza, che su convocazione del segretario provinciale e assessore regionale Gianluca Gallo, si è riunito nei giorni scorsi, alla presenza – si legge in un comunicato stampa del partito azzurro – di una folta platea di esponenti istituzionali e dirigenti del partito, tra i quali – insieme allo stesso Gallo – anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e quello della Provincia, Rosaria Succurro. Presenti, altresì, il coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro, il vicepresidente del Consiglio regionale, Pierluigi Caputo; il senatore Mario Occhiuto e numerosi amministratori locali azzurri. Al centro dei lavori, le azioni da mettere in campo sia per portare avanti l’opera di radicamento del partito, sia per mettere in campo iniziative utili a far ulteriormente conoscere la proposta politica di FI nell’ambito delle elezioni che porteranno all’elezione del nuovo Parlamento europeo.

Quanto al primo tema, con particolare riferimento alla città di Cosenza, si è deciso di andare avanti con ancora maggior determinazione nell’opera di ricostituzione del partito avviata dal commissario cittadino Carmelo Salerno, che ha già consentito di irrobustire e riorganizzare la presenza azzurra in consiglio comunale. Sul versante elettorale, invece, è stato istituito un gruppo che si occuperà di programmare al meglio l’ultima fase di campagna elettorale, con l’obiettivo di intensificare l’attivismo degli azzurri sui territori. Ne faranno parte, insieme al segretario Gallo, il senatore Mario Occhiuto, il consigliere regionale Pierluigi Caputo, l’onorevole Andrea Gentile, la presidente Succurro. In coda, sempre con valutazione e decisione unanimi, la scelta di definire un’indicazione di voto univoca per le Europee, con l’invito ad esprimere il proprio consenso per il segretario nazionale Antonio Tajani, la vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi e l’europarlamentare uscente Antonio Martusciello.