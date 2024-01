Spoke Corigliano-Rossano, in dirittura di arrivo i nuovi concorsi per primario

“Il rafforzamento del personale sanitario dopo tanti anni di immobilità è uno dei punti cardine della nuova stagione di riforme messo in campo dal Presidente Occhiuto, e per gli Spoke di Corigliano-Rossano grazie al lavoro del management dell’ASP Cosenza stanno per arrivare a completamento i concorsi per Primario grazie ai quali si colmeranno le ultime lacune in settori strategici per la gestione sanitaria dei due presidi ospedalieri”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Ginecologia e Chirurgia sono già in dirittura di arrivo e si attende l’espletamento delle procedure di selezione mentre fra febbraio e marzo dovrebbero andare in chiusura i concorsi di Pronto soccorso e Cardiologia. Inoltre per l’Ospedale Compagna di Corigliano è in itinere anche il concorso per Primario del Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura.

La programmazione sanitaria, vera grande assente dell’ultimo decennio in due ospedali lasciati letteralmente allo sbando, finalmente ci permette di implementare le politiche di rafforzamento del personale sanitario e grazie ai nuovi Primari sarà possibile la riorganizzazione dei reparti e l’ottimizzazione del loro funzionamento. Un importante passo avanti nell’ottica di garantire ai cittadini una sanità in linea con i bisogni e le aspettative”.