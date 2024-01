Molinaro (Lega): “Nella giornata mondiale del braille, segnalo lo stato di degrado dei percorsi tattili per ciechi e ipovedenti su Corso Mazzini a Cosenza. Occorre un rapido intervento”

Oggi, è la giornata mondiale del braille, sistema di lettura e scrittura per ciechi e ipovedenti, un sistema e una soluzione che ha permesso a queste persone di mettersi al fianco di chi non ha alcuna disabilità visiva e poter accedere, quanto più possibile, agli stessi strumenti e agli stessi servizi.

“In tale occasione – sottolinea Pietro Molinaro Consigliere Regionale della Lega – segnalo che buona parte percorsi tattili, a servizio dei ciechi e ipovedenti, installati su corso Mazzini, quello che viene indicato come il salotto della città di Cosenza, sono divelti, frastagliati oppure completamente danneggiati e quindi di fatto inservibili. I pannelli si trovano abbandonati finanche in alcune traverse. I percorsi che via via si sono deteriorati, sono stati, sin qui, solo parzialmente rimessi a posto. E’ un vero peccato – evidenzia Molinaro – perché è un’installazione utile per le persone già gravemente provate dalla vita che frequentano il corso principale di un città da sempre vocata al sociale. Questi sentieri, che si snodano lungo il corso, sono estremamente utili- continua – e servono a facilitare la passeggiata delle persone cieche lungo il corso principale del capoluogo fermandosi addirittura davanti alle statue del Mab. Cosenza ha nelle sue corde la possibilità di diventare la città più accessibile d’Italia per le persone non vedenti. Oggi, con rammarico, sia personalmente che attraverso una serie di segnalazioni – conclude – constato che con il passare del tempo, c’è incuria e trascuratezza. Anche le panchine in marmo risultano danneggiate e sicuramente non fanno una buona impressione. Sono certo che l’Amministrazione Comunale interverrà con sollecitudine per ripristinare i percorsi tattili per le persone con disabilità visiva e le panchine”.