Salute femminile, screening gratuiti in piazza a Mandatoriccio

“Prevenzione, prevenzione ed ancora prevenzione. Essa va promossa come metodo per vivere meglio e, in caso di malattie, per avere una diagnosi precoce che aiuti ad aggredire ed a risolvere il problema, soprattutto per le patologie tumorali”.

È quanto dichiara il Sindaco Aldo Grispino rinnovando l’invito a recarsi agli stand della Carovana della Prevenzione, allestiti in Piazza XX Settembre, nell’ambito del Programma nazionale itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, che sta facendo tappa anche a Mandatoriccio.

“Ringrazio – aggiunge – la Regione Calabria, promotrice dell’iniziativa insieme all’ASP di Cosenza, per aver garantito anche e soprattutto nell’entroterra lo svolgimento di questa iniziativa che sta facendo registrare grande partecipazione.

“Sono diverse – fa sapere il Primo Cittadino – le donne che si sono già sottoposte agli screening gratuiti proposti dal personale medico di Komen Italia.

“Un momento importante – sottolinea – che si rivolge in particolare alle donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla loro salute. Sapere che la donna sta bene è un sollievo per tutti perché dal suo benessere dipende il benessere della collettività, per il ruolo fondamentale che riveste in ambito familiare, lavorativo e sociale.



“Si stratta – conclude Grispino – di un’occasione preziosa per accedere a visite specialistiche importanti che diversamente, soprattutto in aree decentrate e afflitte da storiche carenze del servizio sanitario, sarebbe difficile effettuare”.

COSA OFFRE LA CAROVANA DELLA PREVENZIONE – Da esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, per finire a consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria (ecografie della tiroide, visite dermatologiche con epiluminescenza) per altre patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale; passando per laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione per incoraggiare l’adozione di stili di vita sana, e per programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e il miglior ritorno alla vita attiva (consulenze di supporto psicologico, consulenze nutrizionali, consulenze fisioterapiche, consulenze legali, etc.).