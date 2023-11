A Cosenza il seminario sul sistema di monitoraggio Regis. Succurro: “Bene grande partecipazione, ho sempre creduto nella formazione”

Si è tenuto nella Sala Nova del Palazzo di Piazza XV Marzo, il Seminario “Il sistema di monitoraggio Regis: aggiornamenti rendicontazione e aspetti pratici” organizzato dalla Provincia di Cosenza e ANCI Calabria, in collaborazione con il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

Un evento di grande successo, che ha richiamato l’interesse di tutti gli addetti ai lavori delle amministrazioni interessate che hanno partecipato numerose.

I numeri: oltre 220 persone registrate, di cui 40 collegate in streaming da diverse città italiane. In Sala Nova presenti circa 110 persone ed è stato necessario allestire anche la Sala Stemmi, che si è riempita anch’essa oltremisura, in collegamento streaming.

Molto soddisfatta il Presidente Succurro, che nel portare i saluti istituzionali in apertura dei lavori ha commentato: «Ho sempre creduto nella formazione perché aiuta a raggiungere risultati migliori, nuovi traguardi e nuove frontiere. Oggi abbiamo dedicato tanto tempo ad arricchire amministratori, tecnici e funzionari pubblici che dovranno essere sempre più pronti alla sfida del Pnrr e che, come Provincia di Cosenza, continuiamo a supportare».

Come Provincia di Cosenza abbiamo ottenuto circa 200 milioni di euro sull’edilizia scolastica e circa 50 milioni di euro per migliorare Viabilità, ponti e viadotti – ha aggiunto Rosaria Succurro, sottolineando che «noi siamo pronti, ma vogliamo che lo siano tutti i 150 comuni che amministro insieme ai miei colleghi sindaci».

A portare i saluti istituzionali anche il Vice Prefetto Vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Correale, nella qualità di Coordinatrice Unità PNRR; e il dott. Giorgio Chambeyront, Direttore MEF – RTS Cosenza.

I lavori sono stati coordinati dal Dirigente del Settore PNRR dell’Ente Ing. Giovanni Amelio e hanno partecipato, in qualità di relatori, Dirigenti ed Esperti delle Aree del MEF “Ispettorato Generale per il PNRR” di Roma e “Coordinamento Presidi territoriali PNRR Sud – Sicilia” di Palermo – rispettivamente: la dott.ssa Antonella Merola, il dott. Gianluca Vicino, il dott. Marco Sera, il dott. Lorenzo Gelardi e il dott. Lo Grasso Stefano Carlo, con i quali sono stati approfonditi diversi aspetti pratici e operativi connessi alla rendicontazione sul sistema ReGiS. Hanno altresì partecipato ai lavori il dott. Filippo Matellicani, il dott. Ciro Di Iorio e il dott. Fernando De Donato – Funzionari MEF – Componenti Presidio Territoriale – PNRR – RTS Cosenza.

Dopo gli interventi, si è aperta la sezione Q&A durante la quale i Relatori dell’Ispettorato Generale per il PNRR e del Coordinamento dei Presidi territoriali PNRR Sud – Sicilia hanno fornito risposte a richieste e/o quesiti posti dalla sala o pervenuti preventivamente in fase di iscrizione. Significativo il fatto che in fase di iscrizione sono pervenute circa 60 quesiti, cui si sono aggiunti quelli posti direttamente in aula.