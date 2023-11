La Lega Calabria esprime solidarietà al giornalista Luigi Cristaldi

“La Lega Calabria esprime la propria solidarietà al giornalista Luigi Cristaldi, vittima di un vile atto intimidatorio. È inaccettabile che un professionista impegnato nel suo lavoro venga preso di mira in questo modo. Luigi Cristaldi, corrispondente della Gazzetta del Sud, ha dimostrato grande coraggio nel denunciare fatti di criminalità comune e organizzata nella regione della Sibaritide. L’incendio doloso dell’auto di Cristaldi è un chiaro tentativo di intimidazione, ma siamo fiduciosi che il giornalista non si lascerà condizionare da questo vile gesto. La sua determinazione nel portare alla luce la verità e nell’informare il pubblico è ammirevole. È fondamentale che le forze dell’ordine facciano luce su questo incidente e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Gli attacchi ai giornalisti minano la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati. È compito delle istituzioni garantire la sicurezza dei giornalisti e proteggere la libertà di espressione. La Lega Calabria si impegna a sostenere il giornalismo indipendente e a combattere ogni forma di intimidazione e violenza. Chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per individuare i responsabili di questo vile gesto e di assicurarli alla giustizia. Luigi Cristaldi merita il nostro sostegno e la nostra ammirazione per il suo impegno nel portare alla luce la verità. Non dobbiamo permettere che atti intimidatori come questo abbiano successo. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e dobbiamo difenderla con determinazione. La Lega Calabria si unisce a tutti coloro che condannano questo atto intimidatorio e si impegna a sostenere i giornalisti che lavorano per informare il pubblico e garantire la trasparenza nella società. Non possiamo permettere che la paura e l’intimidazione prevalgano sulla verità e sulla giustizia”. Il commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.