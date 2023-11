Da Tavernise (M5S) solidarietà al giornalista Cristaldi

“Esprimo massima solidarietà al giornalista Luigi Cristaldi vittima di un vile attentato incendiario. È un fatto gravissimo, compiuto in un territorio difficile dove il reporter opera con coraggio e senso del dovere nel raccontare i fatti di ‘ndranghete.

Questa ennesima intimidazione ai danni di un giornalista deve essere denunciata con forza e in maniera corale. Alta deve essere l’attenzione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale tutto, nel contrasto alla libertà di espressione per tutelare la funzione fondamentale svolta dal mondo dell’informazione”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise.