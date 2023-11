Villapiana (Cs), ok della Giunta alla proroga delle concessioni demaniali marittime

La Giunta comunale di Villapiana ha approvato una delibera per differire il termine della validità delle concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2024.



«È corretto dare – ha dichiarato l’assessore al Demanio, Ilaria Costa – l’opportuno riconoscimento all’impegno delle imprese balneari, agli investimenti realizzati e alla professionalità degli operatori che hanno gestito finora il bene demaniale, traducendolo in servizi per il territorio».

La scelta dell’Ente, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle recenti pronunce giurisprudenziali, permette la continuità dei servizi offerti dai concessionari all’utenza, garantisce la conferma dei canoni in favore degli enti concedenti e la conservazione delle infrastrutture, consentendo al contempo agli uffici comunali, all’esito della definizione di criteri obiettivi ed uniformi da parte del Governo, l’espletamento delle procedure per il rinnovo del sistema concessorio in ambito locale.

Nel Comune di Villapiana sono presenti numerose attività che si svolgono su suolo demaniale, mediante titoli concessori di varia natura che, negli anni, si sono rinnovati. La delibera di Giunta riguarda, quindi, tutte le concessioni demaniali interessate dalle proroghe disposte per Legge, ma oggetto di decisione contraria del Consiglio di Stato che le aveva dichiarate inefficaci.

La necessità di porre fine allo stato di incertezza, all’indomani delle pronunce del Consiglio di Stato, ha portato l’Amministrazione comunale a seguire l’evoluzione giurisprudenziale italiana e europea, in attuazione anche della recente legge n.14/2023, fino alla scelta politico-amministrativa di differire il termine della validità delle concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2024.