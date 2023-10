Grande partecipazione alla prima rievocazione storica itinerante del Comune di Lago (Cs)

Successo per la rievocazione storica svoltasi nel Comune di Lago domenica 15 ottobre, sostenuta dal Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo nazionale per la Rievocazione storica. Sulla scorta degli studi di Sergio Chiatto, Deputato di Storia Patria per la Calabria, per la prima volta è andata in scena l’invasione del centro storico di Lago da parte delle truppe francesi, avvenuta il 5 luglio 1806.

Attiva la partecipazione degli abitanti del Borgo con il coinvolgimento della comunità argentina locale, abbigliati come figuranti con gli splendidi costumi del Maestro Giuseppe Emilio Bruzzese.

Gli artisti dell’Associazione Murat Onlus e il talentuoso attore protagonista Pierpaolo Federico hanno contribuito a rendere superlativa la performance storica.

Realistici gli allestimenti d’epoca, le ambientazioni e le coreografie curate nei minimi dettagli, che hanno fatto da corollario anche agli altri eventi della manifestazione, quali il concerto “Sinfonie dell’Ottocento” del quintetto di ottoni del Maestro Triestino Marrelli di Arteneò e l’affascinante esibizione di Sand Art, tecnica illustrativa della manipolazione dei granelli di sabbia su di un piano luminoso, a cura dell’artista Greta Belometti della Compagnia Teatrop.

La conclusione è stata affidata alla Maccaroni Chef Academy, con la degustazione enogastronomica di pietanze tipiche dell’epoca borbonica e la presentazione in chiave showcooking dello chef Roberto Spizzirri.

La direzione artista è stata affidata alla Piano B srls, con grande soddisfazione del Sindaco Enzo Scanga, il quale ha promosso una rievocazione storica dalla mirabile levatura artistica, unica nel territorio.