Salute mentale, il Municipio di Trebisacce si illumina di verde

“Abbattere tabù, costruire consapevolezze, sensibilizzare e incoraggiare azioni condivise tra istituzioni, scuole, famiglie ed attori sociali per promuovere la conoscenza dei problemi legati all’ansia, alla depressione, allo stress, all’insonnia, ai disturbi alimentari, patologie psichiatriche sempre più frequenti soprattutto tra i giovani e dall’impatto sociale preoccupante. – Con l’illuminazione di verde della facciata di Palazzo Venneri, sede del Municipio, anche Cariati ha inteso aderire alla Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra da ormai 31 anni ogni 10 ottobre”.

È quanto fanno sapere il sindaco di Trebisacce, Cataldo Minò, ed il vicesindaco ed assessore alle politiche per la famiglia Maria Crescente ringraziando l’Unità operativa di salute mentale Ionio Sud, diretta da Rita Angela Ficociello per le iniziative messe in campo ed ospitate nel Centro di Salute Mentale CSM di Cariati, storicamente il primo della provincia di Cosenza.

Il Primo Cittadino che ha partecipato all’Open Day insieme al vicesindaco e all’assessore Valentina Acri Arcudi ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa che ha fatto registrare 50 visite psichiatriche e colloqui psicologici eseguiti dall’equipe dei CSM di Cariati e Rossano.