Il Parco archeologico di Sibari partecipa alla quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione civile

Anche il Parco archeologico di Sibari parteciperà alla quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione civile. Obiettivo della Settimana, che è stata istituita nel 2019 e che quest’anno si svolge dal 9 al 15 ottobre 2023, è proprio quello di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

“La salvaguardia dei beni culturali in emergenze di protezione civile. Attori, attività, esperienze, prospettive e sviluppi” questo il titolo del seminario informativo, che si terrà al Museo nazionale archeologico della Sibaritide venerdì 13 ottobre alle ore 14:30, promosso dal Parco in collaborazione con il Servizio nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio e il Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria. Il programma dei lavori – presieduti da Vito Maria D’Adamo, Capo segreteria del Sottosegretario di stato Lucia Borgonzoni – è in allegato.

A conclusione verrà illustrato il percorso di iniziative future a livello territoriale a cui stanno lavorando il Parco di Sibari e la Protezione civile nazionale e regionale e che rientrano in un redigendo protocollo di formazione che verrà stipulato tra i suddetti enti. Il progetto si articolerà secondo due direttrici principali che prevedono sia una serie di laboratori didattici rivolti alle scuole medie e superiori e sia una serie di eventi di formazione per i volontari.

I laboratori sulla percezione e la prevenzione del rischio naturale in prospettiva storica dedicati agli studenti prevedranno, con l’ausilio di reperti e immagini scelti ad hoc, un viaggio attraverso i cataclismi naturali nel mondo antico, illustrati dagli archeologi del Parco, e si concluderanno con lezioni sulla prevenzione del rischio naturale da parte di volontari e tecnici del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Parallelamente, gestito dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, e pure ospitato presso il Parco archeologico di Sibari, si terrà un corso di formazione per volontari, le cui attività termineranno con una esercitazione che coinvolgerà sia le strutture del Museo che l’area archeologica del Parco sibarita.

L’iniziativa prenderà il via in concomitanza con l’apertura della mostra organizzata dall’istituto autonomo del Ministero della Cultura – guidato da Gennaro Sangiuliano – in occasione del decennale dell’alluvione che investì l’area archeologica del Parco del Cavallo all’alba del 18 gennaio 2013 e dal titolo “Fango/Memoria – Cronache dalla piena | Cronistoria video-fotografica dell’alluvione del 2013”.