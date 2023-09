10eLotto: ad Amantea (CS) vinti 50mila euro

E’ arrivata ad Amantea la vincita più grossa nel concorso del 10eLotto di giovedì 28 settembre. Nella località in provincia di Cosenza, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” in una giocata frequente. Sempre in Calabria da segnalare una vincita da 7.500 euro a Melicucco (RC) grazie a un “8 Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19,2 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.