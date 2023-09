Comune di Montalto Uffugo, Granata (Valle Crati): “Impianto depurazione di Coretto presenta stato di conservazione scarso”

Per tutelare l’ambiente è fondamentale la realizzazione del catasto degli scarichi, controllare tute le autorizzazioni prima di aprire un insediamento industriale. Ad avviso del Presidente del Consorzio Valle Crati questa attività rientra nell’intensa attività di controllo relativo alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane collettate alla rete fognaria comunale e confluenti al depuratore consortile sito in Rende, voluta fortemente da questa presidenza per definire il catasto degli scarichi del territorio del Valle Crati. Nel comune di Montalto abbiamo trovato una situazione disastrosa, l’impianto di località Coretto a vista d’occhio, presenta uno stato conservazione scarso con la vegetazione che ha preso il sopravvento e che potrebbe determinare problematiche serie nel completare il processo depurativo. Attualmente gli impianti di depurazione esistenti sul territorio di Montalto Uffugo, non sono stati consegnati al soggetto gestore. Nei prossimi giorni saranno richieste le autorizzazioni allo scarico delle strutture operanti nella zona industriale di Coretto in Montalto Uffugo. Infine da un esame della cartografia, con gli uffici del Consorzio Valle Crati relativa alla costruzione della piattaforma pac 2000a Conad, si è avuto modo di constatare che mancano le reti fognarie dove potersi allacciare. Nei prossimi giorni continueranno i controlli nel territorio di Montalto Uffugo. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .