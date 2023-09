Cariati nella serie tv “Summer Limited Edition”. Il sindaco Minò: “Vetrina preziosissima”

“Dalle riprese, alla fase di promozione ad eventi cinematografici come il Giffoni Film Festival. Serie tv come Summer Limited Edition, destinate ad un target più giovane e, allo stesso tempo, capaci di veicolare messaggi importanti come la tutela e la responsabilità verso l’ambiente, possono rappresentare una vetrina preziosissima di marketing territoriale”.

È quanto dichiara il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, esprimendo soddisfazione per la riconoscibilità che la destinazione turistico-culturale Cariati, con la spiaggia, il borgo marinaro e la cittadella fortificata bizantina sullo jonio, ha ottenuto dalle 6 puntate della prima stagione andate in onda su Sky on Demand e DeAKids.

Il giovane milanese Pietro – è questa la trama che fa da sfondo alla serie tv – in vacanza in Calabria con la famiglia, incontra Luce, attivista nel gruppo ambientalista dei Green Fighters e ne rimane affascinato.

Prodotta da KidsMe con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission, la serie ha visto anche la partecipazione di due attori noti della tv, Ilenia Lazzarin e Luca Seta di Un Posto al Sole.