Aggrediscono e rapinano una donna a Cosenza: arrestato uno degli autori

Hanno rapinato della borsa una donna aggredendola e scaraventandola a terra ma uno dei due è stato bloccato poco dopo dalla Polizia e arrestato. E’ accaduto sabato pomeriggio a Cosenza. Verso le 14, una volante è stata allertata di una rapina in danno di una anziana avvenuta in una via del centro. Gli agenti delle volanti, insieme a quelli della Squadra mobile, hanno rintracciato nell’immediatezza uno degli autori del reato, di nazionalità straniera, che è stato inseguito , accerchiato e bloccato all’interno di un portone di uno stabile dove si era nascosto, mentre il complice è riuscito far perdere le proprie tracce. Durante la fuga i due si sono liberati della refurtiva che è stata recuperata dai poliziotti e restituita alla vittima. La donna, fortemente provata, ha raccontato di essersi sentita afferrare alle spalle e di essere stata scaraventata a terra mentre uno dei due le prendeva la borsa prima di fuggire, lasciandola dolorante e sanguinante. Dopo un primo soccorso da parte degli agenti, la donna è stata portata in ospedale dove le sono state riscontrate diverse fratture. La rapina compiuta alla signora è stata solo l’ultima di altre rapine effettuate negli ultimi giorni in città e sulle quali indaga la Squadra mobile sta indagando. Gli elementi acquisiti, le circostanze ed il modus operandi dei rapinatori fa pensare agli investigatori possano essere stati gli stessi uomini a perpetrarle.