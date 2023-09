San Giorgio Albanese: mezzo milione di euro per l’efficientamento della rete idrica

Uno storico e rivoluzionario intervento di riqualificazione interesserà l’intera rete idrica comunale. L’Esecutivo ha intercettato un finanziamento regionale di mezzo milione di euro che consentirà di eliminare gli sprechi e di ottimizzare la captazione delle acque rendendo la comunità autonoma nell’approvvigionamento dell’acqua potabile. Nuove tecnologie e supporti telematici innovativi renderanno il servizio idrico di Mbuzati un modello di efficienza e all’avanguardia in Calabria.

È quanto fa sapere il Primo Cittadino Gianni Gabriele annunciando, insieme al Vicesindaco Sergio Esposito, che sono stati aggiudicati i lavori.

Un’opera – aggiunge il Primo cittadino – attesa da anni che finalmente chiuderà la parentesi di disagi e disservizi dovuti alla carenza idrica ma, soprattutto, tutelerà uno dei beni più preziosi della natura da perduranti dispersioni e perdite. Non solo – precisa il sindaco Gabriele – attraverso questo programma di efficientamento della rete, andremo a sostituire tutti i circa 900 contatori delle utenze idriche comunali con nuovi contatori volumetrici con modulo radio per la trasmissione dei dati in tempo reale ad un hub di acquisizione centrale. Questo ci consentirà non solo di avere un quadro reale sul consumo dell’acqua su tutto il territorio comunale ma anche di intervenire immediatamente su dispersioni o disservizi e soprattutto di individuare eventuali allacci abusivi sulla rete pubblica. Un’opera strategica, insomma, a totale beneficio dei contribuenti e delle casse comunali.

Gli interventi finanziati con la misura regionale – spiega il vicesindaco Esposito – interesseranno principalmente il miglioramento delle opere di presa e di captazione presso la sorgente comunale di località Chimento. – Qui saranno realizzati tre nuovi dreni suborizzontali che andranno ad integrare quelli esistenti. Questo permetterà che le acque emunte dalla sorgente siano effettivamente convogliate nella condotta evitando sprechi e dispersioni di acqua potabile.

Il grande progetto di riqualificazione della rete idrica, inoltre, sarà finalizzato all’eliminazione delle numerose perdite che ad oggi si registrano sulla rete idrica comunale. In particolare si procederà alla sostituzione di due interi tratti di condotta presso le frazioni Colucci e Pantanello, che ad oggi sono quelle più soggette ad avarie e guasti proprio per le loro condizioni di degrado.