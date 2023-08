Corigliano Rossano: al via le Giornate del Cicloturismo

Tra i numerosi appuntamenti organizzati all’interno del cartellone del Coro Summer Fest, non manca l’attenzione per lo sport. Il 19 e il 20 agosto si svolgerà l’evento Bike Tour, a cura dell’associazione Asd Corigliano Bike-Acsi, curato nei dettagli dal suo presidente, Nicola Levoci, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Nel nostro territorio cresce la voglia di pedalare andando alla scoperta della propria città, tra i centri storici e i paesaggi naturali che la circondano, oppure progettando un lungo viaggio in bici. Il movimento del cicloturismo inizia, dunque, a mettere radici solide anche da noi. L’evento “Le giornate del Cicloturismo, tra i sentieri costieri e le colline Joniche pre‐silane” offrirà la possibilità a residenti e turisti di conoscere le bellezze del nostro territorio e, nel contempo, di poter praticare uno sport outdoor senza pretese agonistiche. L’evento si rivolge ad un target ormai in grande espansione, costituito da cicloturisti, amatori e semplici appassionati di Mountain Bike o di E‐BIKE.

La prima giornata sarà dedicata ai sentieri della fascia costiera e si potranno ammirare le bellezze naturali del nostro litorale da capo Trionto fino alla foce del Crati. Sono previste “tappe” intermedie.

La seconda giornata sarà dedicata ai sentieri collinari che sovrastano il centro abitato di Corigliano ripercorrendo una parte importante del sentiero dei monasteri del Cammino di San Francesco di Paola. Si tratta di un percorso incantevole durante il quale si potrà ammirare la spettacolarità e la diversità del nostro territorio.

Al Palmeto di Schiavonea la festa sarà continua con accoglienza e registrazione dei partecipanti, partenze e rientri, rinfreschi, accompagnati da lezioni di spinning gratuite e il Bike summer camp dedicato ai giovanissimi by Clementina Bike. L’evento è gratuito con obbligo di registrazione al link https://form.jotform.com/232205201054336

È rivolto ai possessori di Mtb o E-Bike, obbligatorio casco di protezione.

Scegli l’itinerario e registrati per il raduno libero. Conoscerai posti incantevoli e angoli nascosti del nostro territorio.

La Asd Corigliano Bike è ufficialmente riconosciuta come unica Associazione ciclistica aderente alla Rete del Cammino di San Francesco di Paola e, a seguiro di tale riconoscimento, alla stessa è attribuito il compito della gestione del percorso ACR‐Corigliano della “via dei Monasteri” del Cammino francescano.

LE GIORNATE DEL CICLOTURISMO

19 e 20 agosto 2023

Escursioni fra i sentieri e le colline joniche e pre-silane

ASD Corigliano BIKE -ACSI -CORO Summer Fest 2023

Programma delle attività

19 agosto – Palmeto Lungomare Schiavonea

Itinerario costiero – Dalla foce del Crati a Capo Trionto

Primo ciclo gruppi da 10

0re 8.30 registrazione kit del ciclista

ore 9 partenza ore 12.30 arrivo al Palmeto con rinfresco

ore 11 lezione di spinning aperta a tutti

Secondo ciclo gruppi da 10

ore 16 registrazione kit del ciclista

ore 16.30 partenza ore 20 arrivo al Palmeto con rinfresco

ore 18 lezione di spinning aperta a tutti

ore 18 inizio Bike summer camp dedicato ai giovanissimi by Clementina Bike

Il programma si ripeterà giorno 20