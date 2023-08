Mormanno (Cs), inaugurato l’ufficio turistico comunale

Il turismo come chiave economica per valorizzare le peculiarità di un territorio straordinario, inserito nel contesto altamente attrattivo come quello del Pollino. Mormanno fa sul serio e punta a diventare destinazione turistica d’eccellenza qualificando non solo la proposta complessiva, ma anche l’accoglienza dei viaggiatori italiani ed esteri. Ha preso vita ieri il nuovo e riammodernato Ufficio turistico comunale, situato nella piazza principale della città, che da settembre «verrà dato in gestione, con una manifestazione di interesse destinata alle società specializzate in questo tipo di servizi, ad operatori che si occupano in maniera professionale dell’accoglienza turistica».

«Lo spazio inaugurato oggi con fondi destinati dal comune, in una precisa visione di ciò che vogliamo fare per Mormanno, era quasi diventato un magazzino. Oggi prende nuova vita e sarà completato nel giro di poche settimane grazie alla dotazione anche di totem digitali che arricchiranno la narrazione dell’offerta complessiva del nostro borgo e del Pollino in generale».

Una manifestazione di interesse chiamerà a raccolta le società specializzate che dovranno avere il compito di presentare una offerta di gestione che sappia far diventare l’ufficio turistico comunale il cuore «pulsante di una destinazione come la nostra, contemplando la promozione delle opportunità di viaggio esperienziale, enogastronomico, sportivo, di benessere, con la valorizzazione degli operatori economici, delle associazioni e dei cittadini».

La volontà è raccontare ad una platea ampia «il bello che si può vivere e scoprire a Mormanno, canalizzando l’attenzione sui marcatori identitari che rendono il borgo riconoscibile ed attrattivo nel mercato turistico nazionale ed internazionale».