Corigliano Rossano, presentata la prima edizione del Festival del Gambero Rosso. Straface: “Lavorare su marchio IGP per valorizzare un’eccellenza locale”

“Questo festival servirà ad aprire un focus su un prodotto del nostro mare che può e deve diventare elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali Culturali e Formative a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival del Gambero Rosso cui hanno preso parte l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il Presidente del Flag Borghi dello Jonio Cataldo Minò, l’Assessore del Comune di Corigliano-Rossano Tatiana Novello, il Direttore tecnico del Festival Mario Martilotti e il Direttore artistico Giuseppe Malagrinò.

“Quella di Schiavonea è la più grande marineria calabrese, con 40 barche da pesca grande e 73 da pesca piccola, e una buona fetta dell’economia locale passa da qui. Un lavoro difficile che bisogna valorizzare anche attraverso iniziative come questo festival. Investire nei prodotti locali, come il gambero rosso, significa investire su un retaggio di conoscenze e tradizioni che vengono tramandate di padre in figlio e che rappresentano il cuore pulsante del borgo marinaro di Schiavonea, ed è quello che il governo regionale, su impulso del Presidente Occhiuto e dell’Assessore Gallo, sta facendo egregiamente investendo risorse per supportare il comparto della pesca. La proposta che ho lanciato è quella di iniziare a lavorare per il riconoscimento del marchio IGP per il gambero rosso, al fine di renderlo elemento distintivo del territorio il cui legame con il territorio e la sua gente sia riconosciuto ed apprezzato. Andremo in questa direzione per garantire un crescita al sistema produttivo locale che sarà tutelato da un marchio”.