Tratta turistica Camigliatello Silano-San Nicola Silvana Mansio: da domenica torna a sbuffare la “vecchia signora”, la locomotiva 353 di Ferrovie della Calabria

“Da domenica 6 agosto torna a sbuffare la locomotiva 353 grazie all’impegno di Ferrovie della Calabria e delle sue maestranze”. Lo comunica la stessa società in una nota.

“Qualificare i mezzi storici di Ferrovie è un impegno assunto dall’azienda, intenta a creare una flotta da utilizzare sulla tratta turistica Silvana Mansio.

Nei mesi scorsi è stata rimessa a nuovo una carrozza che presto si andrà ad aggiungere alle 4 carrozze degli anni 20 in funzione sulla tratta Camigliatello Silano – San Nicola Silvana Mansio. Si tratta di una seconda carrozza del 1936, che al momento si trova nelle officine ferroviarie di Corigliano per la fase di ristrutturazione, che sarà pronta tra qualche mese”.