Convocato per il 24 luglio il Consiglio comunale di Corigliano Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO, 22 luglio 2023 – È stato convocato lunedì 24 luglio, ore 17, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, il consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, in modalità mista.

Undici i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (Art. 170, Comma 1,

D.LGS. n. 267/2000). APPROVAZIONE;

4. Designazione Componenti del Consiglio dell‟Unione dei Comuni;

5. Federalismo demaniale culturale – Autorizzazione all‟acquisizione a titolo gratuito

dell‟immobile appartenente al demanio pubblico dello stato ramo artistico-storico, Denominato Faro di Capo Trionto – Approvazione bozza di accordo ed autorizzazione alla

acquisizione;

6. Approvazione relazione tecnico-economica progetto di “Coltivazione e recupero

ambientale di una cava di inerti” in Loc. Castello – Ditta GEN.SE.PA Srl. Dichiarazione di

pubblico interesse;

7. O.P.C.M. n. 4007/2012 – Studio di microzonizzazione sismica e analisi della condizione

limite per l’emergenza (CLE). Integrazione delibera di Consiglio comunale n. 03 del

02/02/2021;

8. O.P.C.M. n. 4007/2012 – Studio di microzonizzazione sismica e analisi della condizione

limite per l’emergenza (CLE) Ex Rossano – Approvazione;

9. L. R. 23 dicembre 2022, n°53. Modifiche all‟art.16 della Legge Regionale 26 aprile 2018, n°9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della

„ndrangheta e per la promozione della legalità. Dell‟economia responsabile e della

trasparenza) BURC n°298 del 23 dicembre 2022. Presa d‟atto e modifica Regolamento per prevenzione del gioco d‟azzardo;

10. Regolamento per le pubblicazioni di matrimonio, la celebrazione di matrimoni civili, la

costituzione delle unioni civili;

11. Richiesta ex art.39 del Tuel, prot. n°64496 del 01.06.2023, avente ad oggetto: “Proposta di Legge Costituzionale di iniziativa popolare di modifica dell‟art.116, comma 3, e dell‟art.117, commi 1, 2 e 3, della Costituzione.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 27 luglio 2023.