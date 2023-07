Cassano allo Ionio (Cs), ok del Consiglio comunale al piano spiaggia

La civica assise ha licenziato all’unanimità il Piano Spiaggia Comunale.

“Un risultato importante – ha commentato nel corso del suo intervento il sindaco Giovanni Papasso – che ci permette di regolamentare le attività e si pone in sintonia col processo di sviluppo che abbiamo previsto per la nostra fascia costiera e per la valorizzazione socio-culturale dell’intera area di Sibari. Ora – ha concluso – seguiremo la pratica anche presso gli altri enti che dovranno esprimere il relativo parere prima che venga approvato definitivamente ed entri in vigore”.

Sul Piano spiaggia aveva relazionato la neo assessora Sara Russo la quale aveva ricapitolato quanto fatto negli anni scorsi dagli uffici e soprattutto l’amministrazione guidata dal sindaco Papasso sin dal lontano 2012 spiegando in breve come questo costituisca lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, garantendo il loro pubblico utilizzo e la tutela e la conservazione degli ambienti marini e litoranei. Grazie a questo strumento di cui i comuni costieri si devono dotare, provvedono a rilasciare le concessioni dei beni demaniali marittimi oltre che per i servizi di interesse pubblico anche per la realizzazione di complessi balneari, esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti in queste strutture, attività di campeggio, sportive, ricreative e culturali. “Sono passati 18 anni dall’entrata in vigore della L.R. 17 – ha spiegato la Russo – ed è arrivato il momento di porre fine a questa lungaggine burocratica, il PCS è stato adeguato come richiesto, i pareri degli Enti interessati sono pervenuti agli Uffici competenti, con riscontro positivo”.