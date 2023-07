Riordino rete ospedaliera, il PSI di San Giovanni in Fiore: “Nostro ospedale dimenticato, Succurro ricorra al Tar”

“Il piano di riordino della rete ospedaliera, emanato con Decreto Regionale a firma del Commissario per la Salute On. Roberto Occhiuto, ridimensiona e peggiora ancora di più la situazione in cui versa il nostro Ospedale, Il Presidio Ospedaliero florense di zona disagiata, così come viene definito nel decreto della Regione Calabria, rimarrà un contenitore vuoto che non ha più senso definirlo ‘Ospedale’. Non ci sarà per San Giovanni in Fiore neanche un posto letto in più, su circa 1300 nuovi posti letto. Il Presidente della Regione Calabria On.le Roberto Occhiuto ha perso la bussola e si è dimenticato di San Giovanni in Fiore, la capitale della Sila come ama definirla Lui. Noi Socialisti da sempre abbiamo sostenuto che non bisogna fidarsi delle pacche sulle spalle, ma mettersi a capo della protesta per chiedere con dignità quello che spetta ad una città, i cui cittadini vivono distanti da Crotone e Cosenza oltre 50 e 60 Km. Purtroppo l’attuale Amministrazione Comunale ha preferito fidarsi ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A questo punto, il PSI ritiene doveroso che il Sindaco Rosaria Succurro, considerato che non sono garantiti i LEA (livelli essenziali di assistenza) debba ricorrere al TAR della Calabria per impugnare il Piano formulato dal Commissario On.le Roberto Occhiuto, in quanto non soddisfacente per la salute della popolazione sangiovannese”.

E’ quanto si legge in una nota del PSI di San Giovanni in Fiore.