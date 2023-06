Comune di Cassano All’Ionio: 180mila euro per la manutenzione-bitumazione delle strade interne di Marina di Sibari

La giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, su proposta del Responsabile della III^ Area – Lavori Pubblici, Ing. Luigi Serra Cassano, ha dato il via libera ad un progetto dell’importo di 180.000 euro che ci permetterà provvedere alla manutenzione e alla bitumazione delle strade interne di Marina di Sibari eliminando buche e avvallamenti. L’importo è finanziato con quei fondi del bilancio comunale provenienti da sanzioni e multe.

«Abbiamo tenuto – ha specificato il sindaco – in grande considerazione la richiesta di numerosi cittadini al fine di risolvere gli inconvenienti esistenti nelle strade interne di Marina di Sibari e, chiaramente, anche per questioni di sicurezza. Molte di queste, infatti, versano in pessime condizioni ed è necessario intervenire».

Essendo un cantiere mobile, e per evitare qualsiasi tipo di disagio a turisti e residenti, ogni arteria verrà bloccata ad inizio e fine con transenne e con addetti alla sicurezza in modo da evitare il passaggio di veicoli ma questo avverrà solo per la strada interessata senza troppe chiusure. Man mano che le macchine avanzeranno, infatti, il tratto interessato sarà chiuso al transito dei veicoli.

«Con questo intervento – ha concluso – andremo ad intervenire sulle strade interne, mentre il vialone di accesso sarà realizzato con altro intervento già finanziato. Siamo in attesa di ricevere il progetto esecutivo per collocarlo immediatamente in appalto».