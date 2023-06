Trebisacce (CS), bonifica spiagge in corso, il sindaco: “Interventi su tutto il litorale”

Decoro e riqualificazione del litorale costiero, verso il completamento l’azione di manutenzione straordinaria e bonifica del lungomare. Garantire a turisti e fruitori delle spiagge un ambiente pulito, accogliente e sicuro. Dopo la pulizia dell’arenile nei giorni scorsi, stamani (venerdì 23) mezzi e operatori della società appaltatrice dei servizi di igiene pubblica impegnati su Viale Magna Graecia per i lavori di spazzamento meccanico della carreggiata e di idro-pulizia dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Interventi anche su Riviera dei Saraceni e Riviera delle Palme per la pulizia del verde pubblico.

È quanto fa sapere il sindaco Alex Aurelio che insieme al vice sindaco e assessore con delega all’Ambiente, Politiche Agricole e Green Economy, Nicoletta Tufaro, ha soprinteso ai lavori che stanno interessando tutto il tratto di costa cittadino.

Attraverso questo ultimo intervento – precisa il Primo Cittadino – abbiamo rigenerato l’immagine del verde pubblico sul lungomare valorizzando gli oleandri che sono arbusti autoctoni e caratteristici della nostra macchia mediterranea e riqualificato i prati d’erba dotandoli di un nuovo impianto di irrigazione. Inoltre sono stati ripuliti, riordinati e potati gli alberi su tutto il lungomare.

Rimangono – ricordano il Vice Sindaco – solo pochissime criticità, che verranno risolte entro e non oltre la prossima settimana, nella zona di Spiaggia 104 dove i lavori di bonifica non sono ancora iniziati per l’importante degrado di quell’area che richiede più tempo ed un intervento più complesso. Siamo fiduciosi però – conclude – di poter iniziare i lavori entro e non oltre la prossima settimana.