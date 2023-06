Corigliano-Rossano, i consiglieri Zangaro e Sapia: “Il lavoro nelle contrade”

Interventi che sono segnale di discontinuità e di concreta attenzione alle aree periferiche.E così afinalmente stanno per essere ultimati i lavori di manutenzione straordinaria con interventi di adeguamento strutturale antisismico e alle norme vigenti in materia di sicurezza igiene ed agibilità dell’edificio scolastico intitolato ad Eugenio Iacoi. Una scuola elementare moderna ed accogliente con le sue aule ampie, i colori vivaci, il verde e le nuove soluzioni a risparmio energetico.

Ad Amica gli interventi hanno riguardato il perimetro della scuola, il centro sportivo con annesso centro di aggregazione giovanile attraverso la realizzazione di un campo sportivo polivalente ( calcio a 5, basket e pallavolo ), nuovo impianto elettrico e la sistemazione dell’area esterna con vialetti pavimentati, area a verde con erbetta e piante varie, aiuole, spazi attrezzati a giochi per bambini, illuminazione e sistema di irrigazione. E ancora opere di riqualificazione e rigenerazione come l’installazione di aree ludiche in piazza San Giuseppe ed il progetto (attualmente in fase di progettazione definitiva) con cui si andrà a creare una strada di collegamento per la piazza della stessa Contrada e con cui si andrà a migliorare la rete viaria di quest’ultima.