Corigliano Rossano (Cs), firmato patto di collaborazione per la gestione di Villa Labonia

Un consorzio di 12 associazioni culturali, che opera nel centro storico di Rossano, ha firmato ieri un nuovo Patto di Collaborazione con il Comune di Corigliano-Rossano, per la gestione, cura, manutenzione, miglioramento e rilancio dello spazio pubblico di Villa Labonia e della ludoteca annessa, beni che fanno parte del patrimonio immobiliare dell’ente.

Un patto nato sulla scia di quanto già messo in piedi in città nell’ambito dei beni comuni, dopo l’approvazione nel 2019 del “Regolamento comunale sulla collaborazione fra cittadini e Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni” e la Delibera di Giunta del maggio 2022 che aveva individuato proprio Villa Labonia come bene su cui sperimentare nuove proposte di collaborazione.

Alla firma erano presenti per il comune il Dirigente del settore Patrimonio, Danilo Fragale e Luigi Campana presidente dell’associazione Rossano Recupera Aps, capofila del costituito consorzio alla presenza del vicesindaco e assessore con delega al Patrimonio, Maria Salimbeni e della funzionaria del settore Patrimonio Ufficio Beni Comuni, Simona Cristiano. In rappresentanza delle associazioni consorziate hanno partecipato all’incontro Mario Joele Pace per l’Associazione Hydra e Associazione Terra e Popolo, don Pietro Madeo per l’Unità Pastorale del Centro Storico, Tonino Caracciolo e Nicola Perfetto per l’Associazione Rossano Recupera APS. Le altre associazioni consorziate sono: Associazione Ad Maiora Calabria, Associazione Fotografica Luce, Associazione Ludoteca “Il sasso nello stagno”, Associazione Sosteniamo, Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi”, Club Trekking Rossano, FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Cosenza, Parrocchie del Centro Storico di Rossano, Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS.

Per l’amministrazione comunale è di particolare rilevanza la sinergia delle associazioni operanti nel centro storico di Rossano che hanno deciso di unire le proprie forze costituendo un Consorzio per la presentazione di un progetto definito “Casa delle Associazioni” nel quale si esalterà la funzione socioculturale del bene. La varietà degli associati e delle proposte presentate amplifica la platea dei fruitori che va dai bambini ai giovani, agli adulti agli anziani. Oltre alle attività di ogni singola associazione, le consorziate coordineranno le loro attività promuovendo attività congiunte realizzando in tal modo una rete di collaborazione che garantirà la massima fruizione di Villa Labonia.

«Il patto di collaborazione sottoscritto nella giornata di ieri – ha dichiarato il vicesindaco Maria Salimbeni – nasce con l’obiettivo di realizzare un innovativo modello di gestione dei beni comuni, che il Comune ha voluto sperimentare per la riqualificazione e cura degli spazi urbani all’interno di in processo virtuoso di coprogettazione con i cittadini attivi, capace di produrre benefici soprattutto nei confronti degli abitanti del centro storico di Rossano»

«Continuiamo nel percorso, intrapreso da tempo, di coinvolgere i cittadini per la cura dei beni urbani e la rigenerazione di aree vitali per la città – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – utilizzando sistemi innovativi anche normativi, come i cosiddetti Patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione locale. Un nuovo metodo per ridisegnare insieme i contorni di una città sempre più vicina alle esigenze dei residenti».