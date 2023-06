Imbrattato a Cosenza “Il dormiente” di Arturo Martini, l’assessore Incarnato: “Siamo intervenuti prontamente ed in maniera adeguata”

“Appena appresa la notizia del gesto barbaro del caffè versato sull’opera d’arte abbiamo provveduto a ripulire il tutto e già domani il restauratore sarà in loco per i controlli del caso”. Lo afferma l’assessore all’urbanistica Pina Incarnato con riferimento all’ultimo atto di vandalismo perpetrato a “Il dormiente” di Artuto Martini.

” Detto questo è fuor di dubbio – prosegue l’assessore Incarnato – che c’è nella società attuale un grado di inciviltà intollerabile che dovrebbe essere stigmatizzato da tutti e da ognuno. Il problema non è se meritiamo o meno di ospitare come città opere di artisti illustri, ma di intervenire in maniera congiunta e senza pseudo strumentalità, per ripristinare le regole del vivere civili e del rispetto del bene pubblico. A Firenze poche settimane fa sono stati imbrattati i muri di Palazzo Vecchio eppure nessuno si è domandato se la città avesse o meno il diritto di ospitare tale opera, che è tra i siti architettonici più pregiati del Paese. A voler tacere delle azioni di barbarie e di inciviltà operate nel corso degli ultimi mesi a Roma, Verona ecc.”.

“Ed allora – conclude l’assessore Pina Incarnato – nello stigmatizzare con forza ogni atto di vandalismo ai danni del nostro patrimonio artistico/culturale invito tutti ad unirsi agli appelli del sindaco Franz Caruso contro ogni atto di barbarie e inciviltà. Per quanto ci riguarda non solo stiamo intervenendo immediatamente ed in maniera adeguata nel ripristino delle opere oggetto degli incivili, quanto abbiamo avviato ogni azione utile alla tutela dei nostri beni pubblici, a cominciare dal Mab per il quale abbiamo richiesto ed ottenuto opportuni finanziamenti per l’installazione della videosorveglianza”.