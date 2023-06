Scomparsa di Silvio Berlusconi, il cordoglio del sindaco Caruso: “Muore un pezzo significativo della storia del nostro Paese”

Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso i sentimenti del suo cordoglio per la scomparsa del leader di Forza Italia, senatore Silvio Berlusconi.

“Al di là delle appartenenze – ha sottolineato il primo cittadino – la scomparsa di Silvio Berlusconi segna la fine di un pezzo significativo della storia recente del nostro Paese, si condividano o meno il suo pensiero o le sue idee.

In questo momento, non posso – ha aggiunto Franz Caruso – non riandare con la mente alla matrice socialista di Silvio Berlusconi. Un aspetto – questo – che rende la sua scomparsa ancora più avvertita. Va detto, inoltre, che Berlusconi ha sicuramente innovato il modo di fare politica e di comunicarlo, così come da riconoscere è la spinta propulsiva derivante dalla sua innegabile capacità imprenditoriale ed i riverberi sull’economia del Paese”. Il Sindaco Franz Caruso ha poi indirizzato ai familiari del leader di Forza Italia e ai quadri regionali, provinciali e locali del partito di Berlusconi le sue più sentite condoglianze.