Tatjana Rojc (Pd) ricorda Nuccio Ordine: “E’ stato uno dei migliori”

“Non scorderò mai i nostri incontri al festival della Milanesiana, al Salone del Libro di Torino, a Trieste e in Friuli Venezia Giulia dove veniva con grande piacere, come alla prima edizione del Triestebookfest quando abbiamo riflettuto insieme su cosa sia il sapere, fino all’ultima volta a Ferrara qualche anno fa per la sua splendida lectio su Ariosto. ‘Si studia per diventare migliori’, diceva ai giovani e lui è stato uno dei migliori”.

La senatrice Tatjana Rojc (Pd), scrittrice e saggista, ricorda la figura del filosofo e docente di letteratura italiana all’Università della Calabria Nuccio Ordine, scomparso a 64 anni. “Nuccio era una persona coltissima, gioviale, legata alla sua Calabria e sono onorata – aggiunge Rojc – di aver seguito l’iter per la traduzione in sloveno del suo libro ‘L’utilità dell’inutile’ cui teneva molto e aveva espressamente voluto una prefazione di Boris Pa