Crollo di un solaio intermedio in un edificio del centro storico di Corigliano Rossano

Nel pomeriggio di ieri, per cause in via di accertamento, è crollato il solaio intermedio di una palazzina nel centro storico di Corigliano, in via Capalbo.

La palazzina è abitata e uno degli inquilini, le cui condizioni sono in fase di accertamento, ha riportato ferite e contusioni. Le autorità competenti, i vigili del fuoco di Corigliano Rossano, i Carabinieri e un’ambulanza del 118, sono immediatamente intervenute sulla scena per prestare soccorso. Si è recato immediatamente sul posto l’esecutivo comunale, ancora presente, in particolare l’assessore Viteritti, l’assessore Argentino ed vicesindaco Maria Salimbeni. La Protezione Civile Comunale si sta attivando per verificare l’esigenza di trovare una sistemazione provvisoria al residenti. La sicurezza complessiva dell’edificio, che sembra compromessa, dovrà essere accuratamente verificata.