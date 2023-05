Rende, Laboratorio Civico: “Con approvazione PSC, bilancio e statuto del Distretto Cibo Serre, per Rende giornata storica”

Una giornata storica quella di oggi per Rende: l’adozione del PSC, insieme all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022 e dello statuto del Distretto del Cibo delle Serre Cosentine sono il segno che il cambiamento fortemente voluto dai cittadini si è compiuto.

Un traguardo importante per i cittadini di oggi e di domani che darà finalmente un volto nuovo alla città: un volto determinato da scelte democratiche, ampiamente condivise per il bene comune, non più calate dall’alto, ma che trovano nel civismo la loro essenza.

Con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale la città si appresta a fare della sostenibilità non solo uno slogan, ma esempio concreto di transizione ecologica, modello virtuoso di pianificazione urbana.

L’approvazione poi del bilancio ci porterà dritti verso il traguardo dell’uscita dal pre-dissesto: le finanze di questo comune sono solide e rispecchiano appieno il lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale.

Infine all’istituzione formale del Distretto del Cibo Serre Cosentine, di cui la nostra città è ente capofila, sono legate potenzialità per la crescita economica di tutta l’area urbana. Costruire un sistema locale sostenibile del cibo in un’area così vasta rappresenta un’opportunità concreta per la valorizzazione sinergica dei nostri territori. I nostri comuni raggiungono una popolazione di 150.000 abitanti e questo numero per realizzare progetti di tale portata si può raggiungere solo attraverso una rete di sindaci unita che lavora sinergicamente per valorizzare i propri patrimoni identitari”. Lo afferma una nota del Laboratorio Civico di Rende.