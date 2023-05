Frascineto: Comune virtuoso e (quasi) tax free

Zero addizionale Irpef, aliquote imposte e tasse comunali al minimo, un avanzo di amministrazione di quasi 450mila euro che consentirà al Comune di programmare nuovi interventi a sostegno dei cittadini. Frascineto continua a confermarsi un Comune virtuoso, anche nella gestione dei bilanci. L’Amministrazione comunale a guida Catapano, con la definitiva approvazione in Consiglio comunale, nei giorni scorsi ha chiuso il Bilancio 2022 in positivo, dimostrando – ancora una volta – una capacità di gestione delle finanze pubbliche molto performante e soprattutto attenta alle esigenze dei cittadini.

Soddisfatto il sindaco Angelo Catapano che rivendica, insieme alla squadra di governo e alla Maggioranza l’ennesimo risultato positivo conseguito anche grazie alla cittadinanza frascinetese.

«Chiudiamo un bilancio – dice il Primo cittadino – con un attivo che ci consente di programmare con più serenità la prossima annata soprattutto in un momento in cui i venti di crisi generale e globale espongono gli enti locali e principalmente le piccole realtà come la nostra a dover far fronte al costo esorbitante dei servizi essenziali. Anche il Comune di Frascineto ha subito il contraccolpo degli aumenti delle utenze luce, gas e carburanti. Nonostante tutto, stiamo affrontando questo grave periodo senza chiedere ulteriori sacrifici alla popolazione. E questo perché – spiega il Sindaco – la cittadinanza frascinetese è consapevole, attiva e partecipa alla vita pubblica del suo comune. La campagna sulla differenziata alla quale tutte le famiglie, con sacrificio, hanno aderito ci ha consentito di abbattere quasi a zero la Tari, così come le tante opere messe in cantiere da questa Amministrazione comunale hanno permesso di livellare al minimo le aliquote di tutte le tasse comunali e, addirittura, di non applicare l’addizionale Irpef. Penso, ad esempio – ricorda Catapano – agli interventi di efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici o, ancora, all’opera di riqualificazione della rete idrica che una volta completata ci consentirà di essere un comune a zero dispersione. Poi a concorrere a questo risultato ci sono i controlli, c’è l’efficienza degli uffici comunali e c’è un altro elemento non di poco conto che, in questo caso, premia il virtuosismo dell’Amministrazione comunale: la capacità – sottolinea orgoglioso Angelo Catapano – di intercettare finanziamenti extrabilancio che danno sollievo alle casse comunali e creano servizi. Parliamo di milioni di euro di fondi Europei, Nazionali e Regionali che in questi anni stiamo cercando e portando sul territorio per mettere a terra nuove opere, nuovi servizi volti alla crescita di Frascineto e a garantire ai nostri cittadini – conclude il Primo cittadino – una qualità della vita sempre più alta»