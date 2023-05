Maria Falcone scrive agli studenti di Cassano allo Iono. “Bene riflessione sui valori dell’Antimafia”

“Vi scrivo per manifestarvi la mia vicinanza ed inviarvi i mie complimenti per aver deciso di progredire sul percorso di memoria e legalità, impegnandovi con passione sul vostro territorio. Così come è importante, che il mondo delll’associazionismo, dell’informazione e della politica, coadiuvano le istituzioni generando iniziative capaci di far riflettere sui valori dell’Antimafia”. Gli studenti di Cassano All’Ionio sono stati raggiunti dalla lettera di Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone, nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci. A consegnarla, il Presidente del Centro Studi Giorgio La Pira, della cittadina ionica, Francesco Garofalo. Accolto dalla dirigente dell’Istituto Superiore “Erodoto di Thuri”, Merilene Liporace, è stata data lettura del messaggio della professoressa Falcone. Una mattinata intensa, che ha visto protagonisti soprattutto i ragazzi. Dai loro volti, traspariva l’emozione e l’attenzione verso le parole trasmesse da parte di chi nel 1992, aveva vissuto direttamente quel tragico evento.

Il presidente Garofalo si è detto particolarmente commosso dalle parole della signora Falcone e della sentita partecipazione degli studenti. Raggiunte tutte le scuole cittadine e – ha evidenziato -, che il numero di 500 copie della lettera distribuita, parlano da soli. “Un piccolo segno, che ci fa ben sperare in un futuro migliore”.