L’amministrazione di Spezzano Albanese approva all’unanimità il Rendiconto 2022

Nella seduta di sabato 29 aprile il Consiglio Comunale ha approvato i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto per la gestione 2022.

A relazionare sul documento l’assessore al Bilancio Caterina Marini la quale ha evidenziato “i capisaldi” secondo i quali si è adottato: «La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine a utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità)». La stessa ha aggiunto: «Questi rappresentano in modo chiaro e puntuale tutta l’attività svolta da questa amministrazione nell’anno appena trascorso ed evidenziano il frutto di un lavoro costante e puntiglioso messo in campo da tutti i settori. Mi sembra quindi doveroso ringraziare la Giunta -ha sottolineato Marini-, la maggioranza e gli uffici comunali per l’ottimo lavoro di squadra che ci ha consentito di centrare questo importante traguardo.

Siamo molto soddisfatti dell’approvazione del Rendiconto 2022, proprio perché chiude con un risultato di amministrazione positivo che conferma un bilancio solido e sano, dimostrazione della bontà delle nostre scelte economico-finanziarie, che non sono legate esclusivamente alla congiuntura ma che guardano anche al futuro, permettendoci di affrontare le sfide del cambiamento con più sicurezza e fiducia, mantenendo stabilmente i conti in ordine. Questa fotografia positiva -ha continuato- non fa che consolidare la strada tracciata fin qui da questa Giunta e, considerati gli anni difficili contraddistinti dagli eventi imprevedibili come pandemia, guerra, aumento dei costi energetici ecc., ottenere un così ampio recupero rispetto all’annualità 2021 (circa 146.000€) con altrettanti accantonamenti (oltre il 76%) dei crediti, beh, credo sia un motivo valido e degno di approvazione».

«Gli ultimi due anni non li dimentichiamo facilmente -commenta Marini- ed è importante ribadire di aver costruito un bilancio solido e solidale, che è riuscito sicuramente a superare le emergenze ma che è riuscito anche ad accogliere le nuove sfide legate al PNRR attraverso cui continueremo a trasformare il Paese (dagli edifici scolastici a quelli sociali, agli impianti sportivi, impianti del sottosuolo). Spezzano attualmente è un vero e proprio cantiere a cielo aperto!

Il tutto continuando a difendere coloro che sono in difficoltà, a mantenere e garantire i servizi, a riorganizzare la macchina amministrativa. A fronte di queste soddisfazioni, ammetto che mi sarebbe piaciuto aprire un confronto, un dibattito politico in sede di consiglio (presieduto dalla sola maggioranza), proprio perché ogni singolo “numero” -conclude- indica un percorso virtuoso intrapreso ormai da anni e che sta producendo risultati significativi dove equilibrio e prudenza sono certamente al primo posto».