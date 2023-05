Corigliano Rossano: plesso scolastico di Piazza Madonna di Fatima aperto dal 28 aprile

Da giovedì 27 aprile, sono terminati i lavori al plesso di Piazza Madonna di Fatima, a Cantinella, e la scuola primaria facente parte dell’istituto comprensivo “Don Bosco” è idonea, da giorno 28 aprile, come da comunicazione inviata alla Dirigente Scolastica.

“A confutazione di diverse asserzioni – afferma l’assessore alla Manutenzione del Territorio – I lavori nel plesso di Cantinella, in Piazza Madonna di Fatima sono iniziati

tempestivamente, il 19 aprile, poco dopo la segnalazione ed altrettanto rapidamente sono stati terminati. Il tutto in pochissimi giorni lavorativi nonostante le numerose festività. Intervenuti per il distacco di una piccola porzione di calcinaccio , in una stanza che nei precedenti lavori era stata interdetta, i lavori sono stati estesi anche alla rete fognaria per renderla più efficiente. Il 27 aprile il responsabile del servizio ha inviato la comunicazione di fine lavori con idoneità della struttura e in pari data la dirigente scolastica ha comunicato la ripresa della attività didattica per il giorno 28. Inutili e furviati sono le polemiche, giunte fuori tempo massimo, su un lavoro già svolto e finito da oltre una settimana. Altrettano speditamente si stanno eseguendo i lavori alla scuola Toscano”